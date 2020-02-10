Украина эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй 11 февраля – посольство

Украинцев эвакуируют из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, 11 февраля. Об этом 10 февраля проинформировало посольство Украины в КНР.

«В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину. С этой целью, Украиной 11 февраля с. г. Планируется специальный чартерный рейс по маршруту: Киев — Ухань – Киев», – заявили в посольстве.

Подчеркивается, что по прибытию в Украину граждан ожидает 14-дневный карантин.

В посольстве призвали людей, которые попросили их включить в список на эвакуацию:

держать наготове свои паспортные документы Украины, документы, дающие право на пребывание на территории КНР, а также паспортные документы, свидетельство о рождении детей до 18 лет;

оставаться на постоянной связи, держать полностью готовыми к длительному использованию свои средства коммуникации (мобильный телефон, планшет и так далее), а также, по возможности, пополнить счет с учетом форс-мажорных ситуаций (чрезмерное использование интернет-трафика, возможность осуществления звонков в роуминге или в другую страну);

быть мобильными и готовыми к перемещениям, в том числе ночным, иметь в этой связи минимально необходимый запас воды, продуктов питания и медикаментов (при необходимости);

ожидать как на звонки посольства на мобильный телефон, так и на сообщения в группе «Embassy – EVACUATION» мобильного приложения Wechat, полностью координировать свои действия с представителями посольства.

8 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая говорила, что точное количество граждан, которые будут возвращены в Украину, пока неизвестно. «Сначала у нас были данные по 57 людям. Потом – по 45. Цифры меняются», – отмечала она.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 8 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 811 человек, подтверждено более 37 тыс. случаев заражения. За пределами Китая, по информации ВОЗ, было зарегистрировано 288 случаев заболевания в 24 странах, один человек скончался.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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