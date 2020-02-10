Мнение: Триумф «Паразитов»

Мнение: Триумф «Паразитов»

10.02.2020, 14:18, Разное

Очень редкий случай, когда на "Оскаре" победил действительно достойный фильм.
Южнокорейские "Паразиты" не только стали "лучшим иностранным фильмом", но и стали первым иностранным фильмом, который стал просто "лучшим фильмом 2019".
Заслужено ли? Да, заслужено. Чем фильм хорош уже описывал ранее https://colonelcassad.livejournal.com/5484045.html Кто еще не смотрел, строго рекомендую наверстать упущенную метафоричность классового общества.

PS. Но что больше позабавило, так это интрига в номинации "Лучший документальный фильм", куда впихнули очередную анти-сирийскую пропаганду, но победил фильм из Бразилии "На краю демократии", про крах левых в Бразилии.
В Бразилии от этого фильма изрядно пригорело — на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=vwZ5m10y1rQ у местной португальской версии трейлера будущего победителя "Оскара" 267 тыс. лайков и 317 тыс. дизлайков.

Причем ругаются бразильские правые, обвиняя фильм во лжи и нападках на Болсонару. Встречаются и совсем забавные обвинения в духе "Нетфликс пропагандирует коммунизм" и "лжет о бразильской демократии".
Причем все это было еще до премии. Надо будет посмотреть с оказией. История там на деле простая — как сковырнули Лулу да Сильву и Дилму Руссеф, чтобы привести к власти ультраправых.

PS2. Из прочего мелькавшего в номинациях из тех, которые смотрел:

1917 — Нормальный фильм про первую мировую войну с блестящей технической реализацией. Отзыв на него вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5580616.html
Однажды в Голливуде — не лучший фильм Тарантино, но все равно смотрибельный за счет операторской работы и неплохой актерской игры.
Звездные войны. Скайуокер. Восход" — извращенная некрофилия на костях вселенной Джорджа Лукаса. Некролог вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5510863.html
Джокер — претенциозный комикс, который выехал за счет отличной актерской игры Феникса. Социальные подтексты в нем на фоне тех же "Паразитов" просто ни о чем.
Ирландец — растянутая криминальная драма-байопик про итальянских гангстеров 50-70х. Отзыв на него вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5474695.html
Кролик Джо-Джо — достаточно неплохая сатира на нацизм, но не лишенная различных недостатков. Отзыв тут https://colonelcassad.livejournal.com/5540617.html
Форд против Феррари — просто смотрибельная драма про автогонки.Отзыв тут https://colonelcassad.livejournal.com/5540617.html
Дело Ричарда Джуэла — просто неплохой фильм от Клинта Иствуда. Отзыв тут https://colonelcassad.livejournal.com/5605803.html

Источник: Colonel Cassad



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