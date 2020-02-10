Ученые нашли связь между пищевыми привычками и контентом друзей в соцсетях

Пользователи социальных сетей чаще едят те продукты, которые, по их мнению, предпочитают их онлайн-друзья. Об этом утверждает исследование, опубликованное в журнале Appetite. Доля вредной пищи в рационе увеличивается на треть у тех, кто считает, что френды тоже едят ее.

Исследователи из Астонского университета предложили 369 студентам оценить количество фруктов, овощей, «энергетически насыщенных закусок» и сладких напитков, которые ежедневно употребляют их друзья из Facebook. Эту информацию они сопоставили с собственными фактическими предпочтениями участников в еде.

Как выяснилось, те, кто считал, что френды «одобряют» употребление нездоровой пищи, значительно больше ели ее сами. Тогда как у тех, кто думал, что друзья питались здоровой пищей, было больше фруктов и овощей в рационе. Представления участников строились на основе просмотра сообщений и фото друзей с едой и напитками или общего впечатления об их состоянии здоровья.

«Кажется, мы подсознательно учитываем поведение других людей при выборе продуктов питания», – отметила соавтор исследования Лили Хокинс (Lily Hawkins).

Участники съедали одну дополнительную порцию фруктов и овощей на каждые, по их мнению, пять съеденных френдами порций. А добавочную порцию нездоровой пищи и сладких напитков – на каждые три предполагаемые порции.

«Учитывая то, что дети и молодые люди тратят огромное количество времени на общение со сверстниками через соцсети, результаты этого исследования помогут разработать способы вмешательства, которые будут способствовать усвоению здоровых привычек питания с раннего возраста – и закреплению их на всю жизнь», – рассказала Клэр Фэрроу (Claire Farrow), соавтор исследования и Национального руководства по детскому питанию.

В дальнейшем исследователи планируют наблюдать за группой участников, чтобы посмотреть, оказывают ли социальные сети влияние на привычки питания в долгосрочной перспективе.

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