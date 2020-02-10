Семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к срокам от 6 до 18 лет колонии

Приволжский окружной военный суд приговорил к срокам от 6 лет колонии общего режима до 18 лет строго режима семерых пензенских антифашистов по делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России), сообщает корреспондент «Новой газеты» из здания Пензенского областного суда, где шел судебный процесс.

Тройка судей признала 27-летнего Дмитрия Пчелинцева и 23-летнего Илью Шакурского организаторами сообщества. Им назначили 18 лет и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Шакурского также оштрафовали на 50 тысяч рублей.

За участие в запрещенной организации 25-летний Максим Иванкин получил 13 лет строгого режима, 30-летнему Андрей Чернов – 14 лет строгого режима, а 25-летний Михаил Кульков – 10 лет строгого режима. 31-летнему Василию Куксову назначили 9 лет колонии общего режима, 27-летнему Арману Сагынбаеву – 6 лет общего режима.

Перед оглашением приговора 10 февраля в Пензенском областном суде. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Судья Юрий Клубков зачитал резолютивную части приговора, без оглашения доводов, по которым суд вынес обвинительный приговор. В ходе прений сторон гособвинитель запрашивал для фигурантов от 6 до 18 лет заключения.

С Дмитрия Пчелинцева ранее также сняли обвинение в поджоге военкомата в связи с отсутствием состава преступления «Покушение на умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений» (ч. 2 ст. 167 УК). По данному эпизоду за ним признали право на реабилитацию.

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Сотрудники ФСБ задержали антифашистов в Пензе осенью 2017 года – за несколько месяцев до президентских выборов. Впоследствии еще нескольких фигурантов дела были задержаны в Петербурге (рассмотрение в суде их дел еще идет). Всех их обвинили в том, что они якобы планировали создать по стране боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России».

Обвиняемые рассказывали, что их пытали, требуя дать признательные показания, о применении электрошокеров говорили в том числе Пчелинцев, Шакурский, Чернов и Сагынбаев. Виктор Куксов в ходе содержания в пензенском изоляторе заболел туберкулезом. Петербургский фигурант дела Виктор Филинков в жалобе в ЕСПЧ также описывал, что сотрудники ФСБ избивали его с применением тока, лишали пищи, питья и сна.

Андрей Карев

корреспондент судебного отдела

Источник: Новая газета

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