Москва и Киев не ведут разговор об обмене послами

Россия и Украина пока не ведут предметного разговора об обмене послами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что имеют место контакты на экспертном уровне. Готовность обменяться главами дипмиссий декларируется министром иностранных дел РФ. Однако о кандидатурах говорить пока преждевременно, передает ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дипломатические отношения с Украиной были свернуты по вине Киева, но РФ не будет против, если там решатся на возвращение послов.

Украинский посол был отозван из Москвы для консультаций в 2014 году. РФ отозвала своего представителя в 2016 году. Киев заявляет, что пока не рассматривает возможность возвращения своего посла в Россию.

Источник: Вести

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