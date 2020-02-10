Москва и Киев не ведут разговор об обмене послами

Россия и Украина пока не ведут предметного разговора об обмене послами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что имеют место контакты на экспертном уровне. Готовность обменяться главами дипмиссий декларируется министром иностранных дел РФ. Однако о кандидатурах говорить пока преждевременно, передает ТАСС.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дипломатические отношения с Украиной были свернуты по вине Киева, но РФ не будет против, если там решатся на возвращение послов.
Украинский посол был отозван из Москвы для консультаций в 2014 году. РФ отозвала своего представителя в 2016 году. Киев заявляет, что пока не рассматривает возможность возвращения своего посла в Россию.
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