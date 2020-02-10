Жена Осапчука: Я все еще надеюсь и верю, что мужчина, так гордящийся собой, одумается и возьмет ответственность за свои поступки и детей

Жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, переводчик Елена Войченко, рассказавшая о его изменах. заявила в Instagram, что получает сотни писем от женщин, которые пострадали от несправедливости мужчин.

«Я всегда верю в лучшее. В любой ситуации, в каждом человеке. Даже предательства самого близкого не убили эту веру. Я оптимист и из-за несправедливости не буду отчаиваться. Сделаю выводы, пойму причину и буду жить. Но когда речь идет о детях, нельзя делать вид, что нет их потребностей и нужд. Нельзя молчать! Страшно оказаться один на один с влиятельным и беспринципным мужчиной, способным с легкостью врать миллионам. Больно, когда родной человек не просто обманывает и унижает, чтобы скрыть свои ошибки и слабости, а угрожает и манипулирует, чтобы уйти от ответственности», – написала она.

По словам жены Остапчука, ей приходят письма со словами поддержки и похожими историями.

«Огромное количество женщин, запуганных и обессиленных, теряют веру в себя, в добро и порядочных мужчин. С маленькими детьми, без средств, работы и правовой защиты, боятся и молчат. Я прочувствовала, насколько уязвима женщина в такой ситуации, через какие трудности проходит, чтобы защитить детей, их и свои права. Получая сообщения и поддержку от многих, я поняла, что зря так долго молчала. Нужно говорить об издевательствах и несправедливости. Ведь если люди не знают, что ты в беде, никто не сможет помочь. Признаться, что нуждаешься в поддержке и защите не стыдно. Я очень благодарна каждому! Ваши слова и помощь очень важны. Благодаря вам не так страшно. К счастью, вранье – всегда вранье! Искусная игра – лишь игра. А безответственность не спрятать за грубыми шутками. Я все еще надеюсь и верю, что мужчина, так гордящийся собой, одумается и возьмет ответственность за свои поступки и детей. Можно понять желание жить только для себя и своих утех, но желание оставить детей с их матерью «в прошлой жизни», а при этом кичиться статусом «образцового отца» – невозможно. Несмотря ни на что, я, как и раньше, верю в лучшее, работаю, воспитываю детей и буду делать все, чтобы они были счастливы и ни в чем не нуждались. Я не хотела, чтобы тема развода стала настолько публичной и превратилась в средство увеличить известность ее создателя», – отметила Войченко.

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Я всегда верю в лучшее. В любой ситуации, в каждом человеке. Даже предательства самого близкого не убили эту веру. Я оптимист и из-за несправедливости не буду отчаиваться. Сделаю выводы, пойму причину и буду жить. Но когда речь идет о детях — нельзя делать вид, что нет их потребностей и нужд. Нельзя молчать! Страшно, оказаться один на один с влиятельным и беспринципным мужчиной, способным с легкостью врать миллионам. Больно, когда родной человек не просто обманывает и унижает, чтобы скрыть свои ошибки и слабости, а угрожает и манипулирует, чтобы уйти от ответственности. Но ложь — это ложь, даже если прятать ее за лицемерной улыбкой. Правда на моей стороне, в ней моя сила. А еще — в сотнях Ваших писем, со словами поддержки и историями, такими похожими на мою. Огромное количество женщин, запуганных и обессиленных теряют веру в себя, в добро и порядочных мужчин. С маленькими детьми, без средств, работы и правовой защиты, боятся и молчат. Я прочувствовала, насколько уязвима женщина в такой ситуации. Через какие трудности проходит, чтобы защитить детей, их и свои права. Получая сообщения и поддержку от многих, я поняла, что зря так долго молчала. Нужно говорить об издевательствах и несправедливости. Ведь если люди не знают, что ты в беде — никто не сможет помочь. Признаться, что нуждаешься в поддержке и защите не стыдно. Я очень благодарна каждому! Ваши слова и помощь очень важны. Благодаря Вам не так страшно. К счастью, враньё — всегда враньё! Искусная игра — лишь игра. А безответственность не спрятать за грубыми шутками. Я все ещё надеюсь и верю, что мужчина, так гордящийся собой, одумается и возьмёт ответственность за свои поступки и детей. Можно понять желание жить только для себя и своих утех, но желание оставить детей с их матерью «в прошлой жизни», а при этом кичится статусом «образцового отца» — невозможно. Несмотря ни на что, я как и раньше верю в лучшее, работаю, воспитываю детей и буду делать все, чтобы они были счастливы и ни в чем не нуждались. Я не хотела, чтобы тема развода стала настолько публичной и превратилась в средство увеличить известность ее создателя. #bestrong #nevergiveup #beliveinyourself #жінкиua #справедливость #хорошихлюдейбольше

Публикация от Olena Voychenko (@olenavoychenko) 6 Фев 2020 в 11:39 PST

Елена Войченко заявила, что после того, как она рассказала об изменах мужа, он стал угрожать ей, что заберет детей, и запугивать ее.

Сам он отверг обвинения в изменах и назвал причиной развода постоянные ссоры.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение 2017».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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