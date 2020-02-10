Во Львове горело студенческое общежитие, один человек госпитализирован с отравлением угарным газом

Сегодня ночью во Львове горело студенческое общежитие, одного человека госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.
Информация о пожаре в общежитии по улице Туган-Барановского поступила спасателям в 4.20. Пожар возник в комнате на четвертом этаже пятиэтажного здания.
«На момент прибытия пожарных к месту вызова из окон здания валил густой черный дым. От персонала поступила информация о том, что из комнаты, где возник пожар уже вынесли в тяжелом состоянии одного парня, в здании еще могут находиться студенты», – говорится в сообщении.
Пожарные вывели из задымленных помещений троих человек, еще 20 эвакуировали. До прибытия медиков к месту вызова спасатели оказали домедицинскую помощь студенту 2001 года рождения, которого вынесли из горящей комнаты.
В 4.36 пожарным удалось локализовать пожар, в 4.39 – полностью ликвидировать.
Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
По данным издания Zaxid.net, пожар произошел в общежитии Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Выезд за пределы страны из-за неуплаты алиментов ограничили для 120 тыс. украинцев – Госпогранслужба / 3 января
- Россия сочла иностранное военное присутствие на Севморпути ненужным / 18 декабря
- Турция нанесла удары по 115 сирийским военным объектам / 10 февраля
- Страницу главы комиссии ОП по СМИ заблокировали в Twitter / 9 декабря
- Трампу пригрозили импичментом по новым обвинениям / 24 декабря
- Кучеренко назвал Геруса «гендиректором энергорынка» / 12 декабря
- Росгвардия опубликовала уникальные фотографии легендарного полка столетней давности / 4 января
- Электрический седан Xpeng P7 стартовал на рынке Китая / 26 декабря