Во Львове горело студенческое общежитие, один человек госпитализирован с отравлением угарным газом

Сегодня ночью во Львове горело студенческое общежитие, одного человека госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Информация о пожаре в общежитии по улице Туган-Барановского поступила спасателям в 4.20. Пожар возник в комнате на четвертом этаже пятиэтажного здания.

«На момент прибытия пожарных к месту вызова из окон здания валил густой черный дым. От персонала поступила информация о том, что из комнаты, где возник пожар уже вынесли в тяжелом состоянии одного парня, в здании еще могут находиться студенты», – говорится в сообщении.

Пожарные вывели из задымленных помещений троих человек, еще 20 эвакуировали. До прибытия медиков к месту вызова спасатели оказали домедицинскую помощь студенту 2001 года рождения, которого вынесли из горящей комнаты.

В 4.36 пожарным удалось локализовать пожар, в 4.39 – полностью ликвидировать.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

По данным издания Zaxid.net, пожар произошел в общежитии Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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