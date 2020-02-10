Приемная мать избила семилетнего ребенка за неправильное написание буквы

Приемная мать избила семилетнего мальчика ремнем за то, что он никак не мог правильно написать букву "ж" в прописях. Ребенка доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с серьезными повреждениями.
Как сообщает KP.RU, ребенок получил травмы головы, шеи и спины.
"Было установлено, что травмы ему нанесла 59-летняя Светлана П., являющаяся законным опекуном ребенка, – рассказал изданию источник в правоохранительных органах. – Мальчик сообщил, что и ранее подвергался избиениям со стороны женщины".
Известно, что опекуншу уже привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ребенок остается в медицинском учреждении, его судьбой занимаются социальные службы и органы опеки.
31 января сообщалось о суде над жительницей Воронежской области, которая издевалась над приемным сыном. 42-летняя женщина избивала подростка, пыталась его утопить и закрывала на ночь в сарае без пищи и воды. Троих детей, которых она воспитывала, изъяли и отправили в интернат.
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