Названы сроки подготовки проекта новой Стратегии нацбезопасности России

Проект новой Стратегии национальной безопасности РФ будет готов в текущем году, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
«Проект новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ будет подготовлен в текущем году», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В аппарате Совбеза сообщили, что уже начали работу над документом.
Прошлым летом сообщалось, что стратегию национальной безопасности РФ скорректируют в 2020 году и увяжут с готовящейся Стратегией социально- экономического развития страны.
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