Оззи Осборн готовит необычную презентацию для своего нового альбома

Оззи Осборн готовит необычную презентацию для своего нового альбома

10.02.2020, 14:04, Разное

Оззи Осборн подготовил достаточно необычную презентацию для выпуска нового альбома. Исполнитель пояснил о спецмероприятии, запланированном на 20 февраля для 50 делающих татуировки заведений во всём миру в честь выпуска очередной пластинки.
Поклонникам предоставят возможность оценить композиции из альбома Ordinary Man ещё до официального выпуска, намеченного на 21 февраля. При этом фанаты музыканта при желании смогут сделать тату. Обслуживание будет вестись в порядке живой очереди.

Бронь места осуществляется на веб-странице, посвященной специальному мероприятию. В Москве к акции присоединился салон Faux Pas Tattoo.



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