Российский нарколог заявил об опасности употребления алкоголя при коронавирусе

В качестве профилактической меры коронавируса или обычной простуды россиянам не рекомендовали употреблять алкоголь. По словам главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, данный способ не только не позволит защититься от вирусов, но увеличит нагрузку на сердце и ослабит организм.

У жителей РФ давно сформировался миф, согласно которому алкоголь или посещение бани помогают бороться с вирусными заболеваниями. Однако при употреблении спиртных напитков во время гриппа или коронавируса можно спровоцировать остановку сердца. То же самое касается посещения бани, поскольку она, как и алкоголь, увеличивает нагрузку на сердце.

Представители Роспотребнадзора советуют придерживаться стандартных мер профилактики вирусных болезней. Так, россиянам рекомендуют носить и чаще менять медицинские маски (раз в два-три часа), мыть руки дезинфицирующим средством и прочищать носовые пазухи изотоническим раствором соли. Кроме того, во время эпидемии необходимо воздержаться от рукопожатий, поцелуев, распущенных волос и объятий.

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