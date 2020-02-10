СК возбудил дело из-за столкновения катеров с россиянами в Таиланде

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения туристических катеров с россиянами на Пхукете.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта» по факту происшествия с россиянами в Таиланде, сообщается на сайте ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, инцидент произошел утром в понедельник у острова Пхукет. В результате ЧП погибли двое детей из Челябинской области, шести и десяти лет. Также пострадали 21 житель России и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что причиной трагедии могла быть техническая неисправность.

В Сети опубликовано видео момента столкновения скоростных катеров.

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