В список богатейших людей РФ попал основатель «Комуса»

Основатель группы «Комус» Сергей Бобриков с состоянием в 800 млн долларов попал в список богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes.
Его состояние оценивается в 800 млн долларов, что достаточно для того, чтобы попасть в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, передает РИА «Новости».
Компания «Комус» – комплексный поставщик товаров для офиса и бизнеса. Компания снабжает канцелярией, компьютерной техникой, продуктами, мебелью, товарами для упаковки и маркировки, профессиональной химией, рабочей одеждой, товарами для медицины и т.д.
Компания была открыта в 1991 году Бобриковым и его тремя приятелями сразу после окончания МГУ. Издание отмечает, что в 1992 году между ними возникли разногласия, и Бобриков выкупил их доли.
По оценкам источников Forbes, на интернет-продажи приходится до 50% оборота «Комуса», ключевыми направлениями являются розничная, оптовая торговля и обслуживание корпоративных клиентов.
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