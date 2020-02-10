Еще один украинец заболел коронавиусом на круизном лайнере у берегов Японии – СМИ

Еще один украинец заболел коронавиусом на круизном лайнере у берегов Японии – СМИ

10.02.2020, 13:54, Новости дня

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, коронавирус 2019-nCoV обнаружили у еще одного гражданина Украины. Об этом 10 февраля сообщила японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK.

Отмечается, что сегодня на Diamond Princess заразилось 66 человек: 45 – японцев, 11 – американцев, 4 – австралийца, 3 – филиппинцы, один канадец, один британец и один украинец.

Общее количество заболевших достигло 136.

Первый гражданин Украины заразился на лайнере 9 февраля.

Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV 3 февраля. Всего на борту  находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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