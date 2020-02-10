Еще один украинец заболел коронавиусом на круизном лайнере у берегов Японии – СМИ

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, коронавирус 2019-nCoV обнаружили у еще одного гражданина Украины. Об этом 10 февраля сообщила японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK.
Отмечается, что сегодня на Diamond Princess заразилось 66 человек: 45 – японцев, 11 – американцев, 4 – австралийца, 3 – филиппинцы, один канадец, один британец и один украинец.
Общее количество заболевших достигло 136.
Первый гражданин Украины заразился на лайнере 9 февраля.
Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV 3 февраля. Всего на борту находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Польша обвинила Россию в искажении истории Второй мировой / 22 декабря
- Пожар в Одессе. Директору колледжа сообщили о подозрении / 10 декабря
- Окружной админсуд Киева открыл дело против Богдана по иску Ноняка / 19 декабря
- Задача государства – выработать общие для всех правила функционирования строительного рынка – застройщик Вавриш / 28 декабря
- Зеленский встретился с Георгиевой, глава МВФ рассказала о своих украинских родственниках / 22 января
- На НПЗ в Ухте произошел мощный взрыв / 9 января
- Электричка загорелась на ходу на Украине / 14 января
- Кудерметова проиграла Богдан во втором матче квалификации Кубка Федерации / 7 февраля