В центре Москвы в галерее найден труп

В центре Москвы в галерее найден труп

10.02.2020, 13:51, Разное

В Галерее искусств Зураба Церетели в центре Москвы погиб сотрудник частного охранного предприятия.

Работник упал и ударился головой о кафельную плитку. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму. Следственные органы выясняют обстоятельства случившегося, пишет НСН.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика