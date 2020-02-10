В центре Москвы в галерее найден труп

В Галерее искусств Зураба Церетели в центре Москвы погиб сотрудник частного охранного предприятия.

Работник упал и ударился головой о кафельную плитку. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму. Следственные органы выясняют обстоятельства случившегося, пишет НСН.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет