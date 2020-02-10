Видео: Как корейское кино шло к триумфу на «Оскаре»

Видео: Как корейское кино шло к триумфу на «Оскаре»

10.02.2020, 13:51, Новости дня

«Оскар»-2020 рискует стать революционным – впервые лучшим фильмом признали иностранную картину, снятую не на английском языке. Тем самым киноакадемики сильно раздвинули рамки входа в оскаровский клуб, ранее доступный исключительно для голливудских фильмов. И успех корейских «Паразитов» здесь не случаен.

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