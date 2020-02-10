Генсек ООН согласился приехать в Москву на День Победы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит мероприятия в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войны в Москве, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
У него спросили, стоит ли ждать визита Гутерреша в Москву 9 мая, на что Небензя ответил: «Стоит», – передает РИА «Новости».
«Он уже подтвердил свой визит. Детали пока не могу вам сказать, но, да, он будет в Москве на праздновании 75-летия», – сказал Небензя.
Он уточнил, что возможна также его встреча с Лавровым и Путиным.
«Это входит в уже традиционный формат визитов генсекретаря ООН в Россию», – заметил постпред.
Напомним, свое согласие на визит в Москву 9 мая дали многие зарубежные лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, глава КНР Си Цзиньпин и т.д.
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