В Москве задержали водителя с 2,1 тыс. нарушений

В Москве задержан водитель, который нарушил правила дорожного движения более 2,1 тыс. раз, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

«Сотрудниками дорожно-патрульной службы задержан и привлечен к ответственности водитель, за которым числится более 2 тыс. нарушений в области безопасности дорожного движения», – сообщил на сайте начальник пресс-службы ведомства Владимир Васенин.

34-летнего мужчину за рулем BMW задержали на 12-м километре Рублево-Успенского шоссе для проверки документов. Сотрудники автоинспекции установили, что у его водительских прав истек срок действия. Полицейские предложили выйти мужчине из автомобиля, но водитель не выполнил законных требований правоохранителей и заблокировал двери салона.

Сотрудникам пришлось разбить стекло передней двери, чтобы задержать его.

«Проведенной проверкой установлено, что водителем ранее было совершено 2126 дорожно-транспортных нарушений. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции «Барвихинское» Одинцовского района Московской области, где за неповиновение законному требованию сотрудника полиции в отношении него был составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ, а также 184 административных протокола по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», – сказал Васенин.

В конце января министерство юстиции предложило ужесточить наказания для автомобилистов, однако это проект раскритиковали. Так, премьер-министр Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов. Он отметил, что, например, введение штрафа в 5 тыс. рублей за превышение скорости непосильно для многих людей.

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