Песков оценил вероятность обмена послами с Украиной

Говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине пока преждевременно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Между двумя президентами и на экспертном уровне определенные контакты имеют место. Вместе с тем предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было», – цитирует ТАСС Пескова.
Представитель Кремля отметил, что о кандидатурах на пост посла РФ на Украине «говорить преждевременно».
При этом он подчеркнул, что министр иностранных дел выражает готовность к обмену послами.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности РФ восстановить дипломатические отношения с Украиной.
Позднее в украинском министерстве иностранных дел заявили, что «заполнение вакантной должности» главы посольства в РФ в ближайшее время не планируется.
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