Песков оценил вероятность обмена послами с Украиной

Песков оценил вероятность обмена послами с Украиной

10.02.2020, 13:44, Новости дня

Говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине пока преждевременно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Между двумя президентами и на экспертном уровне определенные контакты имеют место. Вместе с тем предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было», – цитирует ТАСС Пескова. 

Представитель Кремля отметил, что о кандидатурах на пост посла РФ на Украине «говорить преждевременно».

При этом он подчеркнул, что министр иностранных дел выражает готовность к обмену послами. 

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности РФ восстановить дипломатические отношения с Украиной.

Позднее в украинском министерстве иностранных дел заявили, что «заполнение вакантной должности» главы посольства в РФ в ближайшее время не планируется.



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