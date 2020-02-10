Гончарук заявил, что в правительстве будет вице-премьер, отвечающий за блок экономики «с фокусом на инвестиции»

Гончарук заявил, что в правительстве будет вице-премьер, отвечающий за блок экономики «с фокусом на инвестиции»

10.02.2020, 13:42, Новости дня

В правительство Украины планируют назначить вице-премьер-министра, который будет отвечать за экономические и инвестиционные вопросы. Об этом в интервью «Украинской правде», которое вышло 10 февраля, сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Направление, по которому мы точно будем усиливаться, – это экономический блок с фокусом на инвестиции, потому что мы верим в это. Стратегия правительства заключается в том, чтобы увеличить инвестиции. Ищем вицепремьера, и есть несколько кандидатов… Я думаю, что в ближайшие недели мы представляем человека, который сможет усилить такой инвестиционный блок правительства.», – сказал он.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады IX созыва, 29 августа 2019 года. 

Во время встречи с Гончаруком 17 января президент Владимир Зеленский заявил, что правительство нужно «усилить».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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