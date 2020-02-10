Гончарук заявил, что в правительстве будет вице-премьер, отвечающий за блок экономики «с фокусом на инвестиции»

В правительство Украины планируют назначить вице-премьер-министра, который будет отвечать за экономические и инвестиционные вопросы. Об этом в интервью «Украинской правде», которое вышло 10 февраля, сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Направление, по которому мы точно будем усиливаться, – это экономический блок с фокусом на инвестиции, потому что мы верим в это. Стратегия правительства заключается в том, чтобы увеличить инвестиции. Ищем вицепремьера, и есть несколько кандидатов… Я думаю, что в ближайшие недели мы представляем человека, который сможет усилить такой инвестиционный блок правительства.», – сказал он.
Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады IX созыва, 29 августа 2019 года.
Во время встречи с Гончаруком 17 января президент Владимир Зеленский заявил, что правительство нужно «усилить».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Модель plus size Деми Роуз в образе брюнетки показала тело в микрокупальнике / 20 декабря
- В Киеве на заводе «Радикал» показатели испарения ртути превышают нормы в 4 – 16 раз / 11 декабря
- В РФ зафиксировали рост промышленного производства / 16 декабря
- Шестилетнего ребенка нашли и спасли на трассе в Краснодарском крае / 16 декабря
- Обновленный Volkswagen Tiguan обнаружили без камуфляжа / 15 января
- Джошуа вернул себе четыре чемпионских пояса после победы над Руисом в реванше / 9 декабря
- Plus size модель Грэм показала снимки последних недель беременности / 26 декабря
- Для заразившихся пневмонией нового типа в Китае создали специальные госпитали / 21 января