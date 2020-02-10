Глава МИД Италии заверил Пристайко в поддержке противостояния вооруженной агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе своего визита в Италию встретился с своим коллегой Луиджи Ди Майо, который заверил украинскую сторону в поддержке противостояния вооруженной агрессии России. Об этом Пристайко написал в своем Twitter.

«Получил четкие заверения в поддержке важных для Украины процессов – реформы, борьба с коррупцией, противостояние вооруженной агрессии», – отметил глава украинского МИД.

Он добавил, что ждет приезда Ди Майо в Украину в ближайшее время.

Тепла і змістовна зустріч з МЗС Італії @luigidimaio. Отримав чіткі запевнення у підтримці важливих для України процесів — реформи, боротьба з корупцією, протистояння збройній агресії. Чекаю Міністра в Україні найближчим часом. pic.twitter.com/CS3RjyH50z

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 10, 2020

9 – 10 февраля Пристайко находится в Италии с рабочим визитом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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