ФАС отметил жалобы на подорожание продуктов из-за снижения поставок из Китая

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует жалобы граждан на подорожание ряда продуктов на фоне снижения импорта из Китая в связи с коронавирусом, рассказал замглавы ведомства Андрей Цыганов.

В связи с распространением коронавируса РФ ранее закрыла пункты пропуска на Дальнем Востоке, из-за чего приостановлены в том числе и грузовые перевозки. Кроме того, один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» на минувшей неделе сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Ритейлер X5 Retail Group заявлял, что ищет возможность поставок из других стран.

«Мы видим, что по некоторым продуктам, не от наших терруправлений, а от средств массовой информации, от граждан поступают сведения о том, что цены растут», – передает РИА «Новости» слова Цыганова в кулуарах конференции «Экономическая ситуация в России: тренды и прогнозы».

Он также отметил, что территориальные управления службы уже занимаются этим вопросом.

«Мы задание такое всем дали, пока только первая информация нам поступила, потому что задание они получили на прошлой неделе, наши территориальные управления», – сказал замглавы ФАС.

«На самом деле, это вполне объективная ситуация, потому что Сибирь и Дальний Восток в значительной степени зависят от китайских поставок, и если Москве в магазины зайти, то там тоже достаточно китайских продовольственных товаров, особенно то, что касается овощей и фруктов», – добавил он.

По мнению Цыганова, углубление ограничений на импорт товаров из Китая может повлиять на цены, однако если каждый участник цепочки поставки будет вести «разумную политику», то конечные потребители могут и не увидеть разницы.

Напомним, 5 февраля замглавы Минсельхоза Максим Увайдов сообщил, что российские аграрии справятся с производством чеснока, его дефицита в РФ из-за китайского коронавируса не будет.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба сообщила, что займется проверкой обоснованности повышения цен на продукты питания на Дальнем Востоке.





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