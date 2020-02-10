Министр науки разъяснил процесс оптимизации вузов

Процесс оптимизации вузов должен быть завершен, но плана по закрытию вузов нет, ведомство не собирается объявлять «крестовый поход», сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«Этот процесс (оптимизации вузов) должен быть завершен. Мы это прекрасно понимаем, потому что это работа, которая была начата много лет назад, она получила поддержку в профессиональном сообществе и в целом была позитивно воспринята в обществе, и накоплен богатый очень опыт», – передает РИА «Новости» слова Фалькова.
Он также уточнил, что никаких рисков нет для тех вузов, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу, хорошо укомплектованы, кадрами в том числе.
«Никто «крестовые походы» объявлять со стороны министерства не планирует, но те филиалы, которые работали в той прежней модели, модели 90-х годов, до сих пор, может быть, по каким-то причинам еще остаются, они закрываются, эта работа идет, и она просто должна быть завершена вот и все», – сказал Фальков.
Он также пояснил, что в основе того, что было сказано о закрытии вузов-пустышек лежит тезис о качественном образовании.
«Если бы я назвал конкретное количество, сказали бы, что есть план по закрытию вузов», – добавил Фальков, отвечая на вопрос о том, какое количество вузов может попасть под оптимизацию.
Он рассказал также, что количество бюджетных мест для студентов-иностранцев в российских вузах будет с каждым годом увеличиваться.
«Мы ожидаем, что каждый год будет количество бюджетных мест для иностранцев увеличиваться», – сообщил министр.
Он также пояснил, что надо давать возможность иностранцам поступать туда, где есть условия для них, и далеко не каждый региональный вуз сейчас может принять иностранцев.
По словам министра, среди иностранных студентов есть выходцы из соседних с Россией государств, которые знают русский язык и могут учиться в российских вузах без какой-то дополнительной подготовки.
«Но мы сегодня говорим о тех студентах, которые не знают русский язык, вот здесь нам надо очень серьезно поработать. Кто хотел бы учиться в российских вузах, но для этого надо выучить русский язык, либо в российских вузах должны быть, что в общем-то приоритетнее, программы на английском языке. Такие программы имеют не все вузы», – рассказал Фальков.
Он также добавил, что вузы, которые участвуют, например, в проекте «5-100», за последние годы серьезно поработали, и предлагают целую серию конкурентоспособных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, куда идут иностранцы.
«Наша задача в ближайшее время количество таких программ для того, чтобы возможности увеличились, расширить количество этих программ, ну и соответственно создать материально-техническую базу – это строительство кампусов, общежитий прежде, потому что иностранцы преимущественно хотят, чтобы вуз предоставлял общежитие», – сообщил Фальков.
Напомним, в четверг Президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию призвал ликвидировать вузы-пустышки в России.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Андерсон разъехалась с Питерсом через 12 дней после свадьбы / 3 февраля
- Гибель депутата Госдумы: Айрата Хайруллина похоронили в Казани / 8 февраля
- Суд приговорил Егора Жукова к трем годам условно за призывы к экстремизму / 6 декабря
- Судья Емельянов заявил, что не имеет отношения к покушению на Вячеслава Соболева / 2 декабря
- В Японии уханьским вирусом от китайских туристов заразился гид / 29 января
- Американские и иранские военные возобновили совместные операции против ИГИЛ / 16 января
- В Батайске сожгли 68 новых натуральных шуб из-за неправильно закрепленных чипов / 31 января
- С начала 2019 года на Донбассе погибло 97 украинских военных – Генштаб / 19 декабря