Министр науки разъяснил процесс оптимизации вузов

Процесс оптимизации вузов должен быть завершен, но плана по закрытию вузов нет, ведомство не собирается объявлять «крестовый поход», сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Этот процесс (оптимизации вузов) должен быть завершен. Мы это прекрасно понимаем, потому что это работа, которая была начата много лет назад, она получила поддержку в профессиональном сообществе и в целом была позитивно воспринята в обществе, и накоплен богатый очень опыт», – передает РИА «Новости» слова Фалькова.

Он также уточнил, что никаких рисков нет для тех вузов, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу, хорошо укомплектованы, кадрами в том числе.

«Никто «крестовые походы» объявлять со стороны министерства не планирует, но те филиалы, которые работали в той прежней модели, модели 90-х годов, до сих пор, может быть, по каким-то причинам еще остаются, они закрываются, эта работа идет, и она просто должна быть завершена вот и все», – сказал Фальков.

Он также пояснил, что в основе того, что было сказано о закрытии вузов-пустышек лежит тезис о качественном образовании.

«Если бы я назвал конкретное количество, сказали бы, что есть план по закрытию вузов», – добавил Фальков, отвечая на вопрос о том, какое количество вузов может попасть под оптимизацию.

Он рассказал также, что количество бюджетных мест для студентов-иностранцев в российских вузах будет с каждым годом увеличиваться.

«Мы ожидаем, что каждый год будет количество бюджетных мест для иностранцев увеличиваться», – сообщил министр.

Он также пояснил, что надо давать возможность иностранцам поступать туда, где есть условия для них, и далеко не каждый региональный вуз сейчас может принять иностранцев.

По словам министра, среди иностранных студентов есть выходцы из соседних с Россией государств, которые знают русский язык и могут учиться в российских вузах без какой-то дополнительной подготовки.

«Но мы сегодня говорим о тех студентах, которые не знают русский язык, вот здесь нам надо очень серьезно поработать. Кто хотел бы учиться в российских вузах, но для этого надо выучить русский язык, либо в российских вузах должны быть, что в общем-то приоритетнее, программы на английском языке. Такие программы имеют не все вузы», – рассказал Фальков.

Он также добавил, что вузы, которые участвуют, например, в проекте «5-100», за последние годы серьезно поработали, и предлагают целую серию конкурентоспособных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, куда идут иностранцы.

«Наша задача в ближайшее время количество таких программ для того, чтобы возможности увеличились, расширить количество этих программ, ну и соответственно создать материально-техническую базу – это строительство кампусов, общежитий прежде, потому что иностранцы преимущественно хотят, чтобы вуз предоставлял общежитие», – сообщил Фальков.

Напомним, в четверг Президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию призвал ликвидировать вузы-пустышки в России.

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