Российские стратеги получат гиперзвуковые ракеты

Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ могут вооружиться гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Проект адаптации этого вооружения к самолету должен быть готов в 2020 году. Об этом агентству ТАСС рассказал собственный источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, сейчас комплексами "Кинжал" оснащают высотные перехватчики МиГ-31. Эти гиперзвуковые ракеты способны разогнаться до 10 Махов и пролететь свыше тысячи километров.

Ту-160 – это крупнейший боевой самолет в мире. Его вес может достигать 275 тонн, максимальная скорость стратега – 1800 километров в час, а воздухе он способен провести до суток. Основное вооружение самолета – высокоточные крылатые ракеты Х-101.

Источник: Вести

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