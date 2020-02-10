Российские гимнастки — триумфаторы этапа Гран-при в Москве

Российские девушки выиграли золото во всех видах программы на этапе Гран-при по художественной гимнастике. Нашим спортсменкам не было равных ни в групповых, ни в индивидуальных упражнениях. Гимнастки представили и новые программы, с которыми они будут выступать на Олимпиаде в Токио. Кто из них поедет от нашей страны на главные старты четырехлетия, пока неизвестно.

Зал ревет. Это триумф нашей сборной, наших красавиц. Все золото соревнований — безоговорочная победа!

Пластика, грация, совершенство. Зрители, не отрываясь, смотрят на ковер, где происходит что-то невероятное. Когда наши "художницы" рисуют немыслимые узоры, буйство красок ослепляет и завораживает.

Групповые соревнования заканчиваются, выступает последняя команда, зал замер в ожидании, но, кажется, уже понятно: наши будут лучшими.

И вот они — на пьедестале, Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова. Наши девушки, с абсолютно новой, сложнейшей программой. Три обруча и две пары булав сегодня словно парили над площадкой.

"В этой программе у нас акцент на скорость, бешеная скорость, за счет скорости мы успеваем делать больше сотрудничеств и получать выше баллы", — говорит Анастасия Максимова.

"У нас усложнилась стоимость программы, то есть, мы добавили совершенно новые сотрудничества, переброски, и много что поменялось по сравнению с прошлым сезоном", — рассказывает Евгения Леванова.

"Каждый день — это бой, и мы боремся за место в команде, потому что на Олимпийские игры еще надо попасть", — говорит Анастасия Близнюк.

Сейчас это главная цель — Олимпиада в Токио, ради которой и этот бешеный темп, и сложнейшие движения. Если раньше, подбрасывая ленту, например, можно было просто смотреть, как она приземляется, сейчас за это время нужно выполнить несколько программных элементов.

Чуть расстроена звезда нашей команды Дина Аверина: небольшая помарка в упражнении с булавой — падение предмета. Потом она снова выйдет на ковер, уже с лентой, и поднимется на высшую ступень пьедестала. Наставница сборной, главный тренер Ирина Винер-Усманова, приобнимает Дину. Она-то знает, кто главный соперник наших девочек.

"Очень тяжело перебороть себя, тяжело собраться, выйти и сделать. Для меня нет соперников, потому что надо в первую очередь справиться с собой, тогда все получится", — говорит Дина Аверина.

Нет равных Дарье Трубниковой. Это она обошла Дину в упражнении с булавами, чисто и артистично исполнив программу под крики трибун "Держи!" То, что спортсменки слышат на тренировке, — как заклинание. Здесь, в зале — совсем юные гимнастки, будущие звезды. Каждая с блокнотом — сегодня им дают автограф. Завтра — они.

"Родные стены помогают, родная публика. Нужно, чтобы меня поддерживали, кричали мне, это завораживает и хочется еще лучше делать для публики", — говорит Дарья Трубникова.

Новая программа с новыми элементами и в сложнейшей музыкальной композиции. "Половецкие пляски" — балетный фрагмент оперы Бородина — теперь визитная карточка сборной.

"Я замахнулась с Божьей помощью на очень серьезную музыку, на "Половецкие пляски", это музыка, которая может убить и может спасти, и может полки за собой повести. Именно групповое упражнение из состава олимпийских чемпионок и чемпионок мира, как единороги, смогли вытащить эту программу, но с большим трудом", — говорит Ирина Винер-Усманова.

Впереди суровые месяцы подготовки — Олимпиада.

— А по сколько часов вообще тренируетесь?

— Это секретная информация!

Соперницы, которые сегодня уступили, тоже продолжают работать — японские девушки, например, на прошлых соревнованиях отстали совсем ненамного. И там, в олимпийском Токио, вполне могут проявить себя. Ведь они тоже прошли российскую школу художественной гимнастики.

"На тренировочной базе в Новогорске к Ирине Александровне приезжают гимнастки из разных стран. Девочки из Америки, из Израиля, из Узбекистана, из Японии, из Кореи — почти весь мир приезжает", — говорит олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

Триумф российских гимнасток, российской школы. И главная интрига: кто из них, блестящих спортсменок, представит на Олимпиаде страну. По правилам, в олимпийскую заявку могут попасть только две гимнастки. И это будет сложнейший выбор.

Текст:

"Вести-Москва"

Источник: Вести

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