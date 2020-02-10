В МИД Украины ответили на вопрос о возвращении посла в Россию

Украина в ближайшее время не намерена назначать посла страны в России, сообщили в украинском министерстве иностранных дел.
«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется», – говорится в официальном ответе МИД на запрос «Украинских новостей».
В МИД также отметили, что пока не получали от российской стороны запросов на назначение посла, однако в случае получения Киев планирует действовать в соответствии с международной практикой.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности РФ восстановить дипломатические отношения с Украиной, которые были окончательно разорваны в 2016 году.
«Конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта, да и просто для общения», – сказал он.
Ранее МИД Украины сообщал, что Киев согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет в настоящее время. О каких странах идет речь, не указывалось.
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