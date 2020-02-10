Из-за пранка про коронавирус в метро Москве возбудили дело

Из-за резонансного видеоролика про коронавирус в метро Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Столичными полицейскими в ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет был выявлен факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене, когда 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до станции «Улица 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов», – сообщила Волк, передает ТАСС.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», один из подозреваемых был задержан, проводится розыск других соучастников.
Ранее Московский метрополитен обратился в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в московском метро.
На видео молодые люди имитируют поиски зараженных среди пассажиров метрополитена или имитируют приступ агонии, вызывая панику в вагоне.
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