Смерть Брайанта. Компьютер воссоздал последний полет легенды

Смерть Брайанта. Компьютер воссоздал последний полет легенды

10.02.2020, 13:30, Новости дня

Гибель легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта, который вместе с дочерью Джианной и своими близкими друзьями разбился в вертолетной аварии, продолжает будоражить публику. Теперь с помощью компьютера можно пройти последний путь баскетболиста.

Роковой полет вертолета, в котором разбился Брайант, воссоздан с помощью компьютерной графики на Youtube-канале The Flight Channel. Как утверждают авторы ролика, длящегося чуть больше 13 мину, для видео они использовали официальные данные о крушении и свидетельства очевидцев.

Источник: Вести



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