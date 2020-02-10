Александр Нерадько: Росавиация нуждается в региональных самолетах

Александр Нерадько, возглавляющий Росавиацию, назвал способ добиться прорыва в области воздушных перевозок. Эксперт считает, что в этом может помочь обновление линейки региональных самолетов, отличающихся небольшой пассажировместимостью.
Нерадько, в рамках на совещании в Федеральном агентстве воздушного транспорта, отметил, что парк авиатехники за последние пять лет существенно обновился. Российскими компаниями используются вертолеты и самолеты общей численностью 404 единицы, введенные в эксплуатацию с 2014 года. Однако наблюдается дефицит лайнеров для осуществления перевозок региональных масштабов. Как отметил глава Росавиации, особо не хватает судов с малой пассажировместимостью, способных взлетать и садиться в сложных условиях.
Выход Нерадько видит в сборке самолета под рабочим названием «Байкал», осуществляющейся в Улан-Удэ, и создании на площадке «Уктус» лайнера Л-410. Новая линия авиасудов, уверен эксперт, поможет рывку в направлении, крайне важном для регионов РФ, передает «ПолитЭксперт».
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