Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки о международном сотрудничестве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отмену приказа Минобрнауки о международном сотрудничестве, заявил, что предыдущее правительстов уже давало пояснения по документу, который не обозначал каких-либо запретов и ограничений.

«Если вы помните, объяснение насчет вот этого, наверное, неудачного приказа или рекомендации – я уж не знаю, как это называлось – давал еще предыдущий министр, который пояснил, что это никоим образом не означало какого-либо запрета или ограничений на контакты российских ученых с их зарубежными коллегами. Вот из этого мы и исходим. А то, что новым министром подчеркивается, что об этом не может быть и речи – это позитивный факт», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник стало известно, что приказ Министерства науки и высшего образования о международном сотрудничестве, ужесточивший правила общения с иностранцами, отменен.

Песков назвал некорректным вопрос о том, можно ли считать отмену приказа Минобрнауки примером своего рода «инвентаризации» и проверки решений, принятых при прежнем составе кабмина.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет