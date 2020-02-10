От Саакашвили уходит лидер его собственной партии

От Саакашвили уходит лидер его собственной партии

10.02.2020, 13:26, Новости дня

Экс-глава МИД Грузии, кандидат в президенты в 2018 году Григол Вашадзе, являющийся также номинальным главой оппозиционной партии «Единое национальное движение», которую создал бывший президент Михаил Саакашвили, покидает организацию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что причиной демарша Вашадзе стали разногласия с Саакашвили, который ранее объявил о том, что с 1 марта возвращается в грузинскую политику, несмотря на то, что находится на Украине, где скрывается от грузинского правосудия, информирует imedinews.ge.

В последние дни партию Саакашвили покинули четыре члена политсовета.

Выборы в парламент Грузии состоятся в октябре.

Напомним, после того, как в конце прошлой недели скрывающий от грузинского правосудия на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о создании штаба по смещению нынешних властей страны с 1 марта на базе тбилисской библиотеки, носящей его имя, вице-спикер парламента Георгий Вольский назвал Саакашвили «просроченным политиком», который «давно обещает революцию, все время врет». А председатель комитета парламента по внешним связям Ираклий Берая заявил, что «комментировать заявления Саакашвили должны не политики, а врачи».



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