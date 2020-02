Глава ХДС Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась баллотироваться в канцлеры. Место преемника Меркель снова вакантно

Глава Христианско-демократического союза и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера, она также покинет пост партийного лидера. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на официального представителя ХДС.

Решение стало следствием внутриполитического скандала в федеральной земле Тюрингии. По словам Крамп-Карренбауэр, «части ХДС не до конца прояснили свое отношение с „Альтернативой для Германии“ и „Левыми“». Сама политик выступает категорически против сотрудничества с этими политическими силами.

Ранее на должность премьер-министра Тюрингии был избран представитель Свободной демократической партии Германии Томас Кеммерих. Его поддержали местные депутаты от правящей консервативной партии ХДС. При этом ХДС и СвДП считают для себя неприемлемым сотрудничество на федеральном уровне. По мнению Крамп-Карренбауэр, в парламент Тюрингии надо провести новые выборы.

Отметим, Аннегрет Крамп-Карренбауэр неоднократно подвергалась критике своих политических противников и сторонников, поскольку не разделяет многих либеральных взглядов. Пока она была премьер-министров федеральной земли Саар, в регионе молодым беженцам делали рентген с целью определить их реальный возраст. Кроме того, Крамп-Карренбауэр выступала против рекламы абортов и однополых браков, за что ЛГБТ-сообщество Enough is Enough даже назвало политика «Мисс Гомофобия 2018».

