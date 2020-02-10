Мнение: Мастер-класс для бизнесменов Ямала…

С бизнесменом из Нового Уренго Олегом Ситниковым я познакомился в 2015 году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Вскоре в «Новой» вышел мой текст «Тиски «ликвидаторов», о том, почему криминал и борцы с криминалом имеют общего «врага» — уренгойского предпринимателя? О том, почему не расследуется покушение на Ситникова, когда он получил 19 ножевых ранений…

Ситникова уже 11 лет кошмарят и кошмарят. Как получил лицензии на разведку семи месторождений, так и начали кошмарить…

На минувшей неделе к нему снова нагрянули маски-шоу. Уже третьи за последние шесть месяцев.

А покушение на Ситникова, как не расследовалось, так и не расследуется…

На примере Ситникова, по-моему, для всего бизнеса на Ямале проводят эдакую серию мастер-классов, дают четкий сигнал: втяни голову в плечи и делись. Иначе – работать не будешь, замучаем проверками, отберем, разрушим, закошмарим…

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет