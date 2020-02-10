Врачи перечислили ежедневные привычки вредные для здоровья организма

Медики назвали ежедневные привычки, способные навредить организму. На первый взгляд они могут показаться безобидными, но по негативному воздействию их сравнивают с курением и приемом алкоголя.
Так, эксперты рекомендуют не игнорировать завтрак и потреблять меньше соленой пищи. Часто люди пренебрегают завтраком из-за занятости, а в обед и ужин они потребляют больше калорий. Все это способствует быстрому набору избыточного веса. Пересоленная еда в свою очередь повышает давление и отрицательно сказывается на работе почек.
Малоподвижность и нарушенный режим сна аналогичным образом наносят вред здоровью. Если у человека отсутствует физическая активность, то со временем у него могут развиться сердечно-сосудистые заболевания. А из-за недостатка или переизбытка сна часто возникает плохое самочувствие и снижается уровень трудовой деятельности.
Кроме того, специалисты не советуют грызть ногти. Под ними скапливаются бактерии, паразиты и возбудители опасных заболеваний.
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