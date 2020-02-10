Галина Волчек простила Евстигнееву измену и подружилась с его любовницей

После смерти Галины Волчек коллеги и близкие друзья решили рассказать о ее жизни и творчестве. Они вспомнили спектакли, работу над проектами, ее несбывшиеся мечты и о том, как она простила Евстигнееву измену и подружилась с его любовницей.

Актриса театра и кино Галина Волчек умерла 26 декабря 2019 года. В последние годы жизни режиссер страдала от проблем с позвоночником и перемещалась на инвалидном кресле. Но даже это не мешало ей заниматься любимым делом и ставить спектакли. Коллеги вспоминают, что Волчек была строгим и справедливым руководителем, много сделала для культуры России. Галина Борисовна похоронена рядом с бывшим супругом актером Евгением Евстигнеевым. Такое решение принял их общий сын Денис Евстигнеев, несмотря даже на то, что родители развелись. Они были прекрасной парой, звездами театра, никто и подумать не мог, что их история любви закончится.

Евстигнеев и Волчек начали встречаться еще в юном возрасте. Тогда из невзрачного молодого мужчины артистка сделала красивого и знаменитого актера. Она делала все возможное, чтобы мужу было хорошо. Поэтому новость о его измене с актрисой Лилией Журкиной Волчек шокировала. Звезда тяжело переживала расставание. Лучшая подруга Людмила Иванова вспоминала, что им с девчонками приходилось по очереди ночевать с ней, так как все боялись за ее состояние. Несмотря ни на что, Евстигнеев и Волчек продолжали играть на сцене роли супругов и принимать участие в любовных сценах.

Спустя несколько лет, бывшие супруги забыли все обиды и начали хорошо общаться. Галина Волчек не держала зла на любовницу мужа и даже помогала ей в трудные времена. У Евстигнеева и Лилии Журкиной родилась дочь Мария. Несмотря ни на что, актриса простила бывшего мужа за измену и считала членов его новой семьи своими родственниками.

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