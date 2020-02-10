В Кремле оценили возможность санкций США против РФ за поддержку Мадуро

Вашингтон все чаще прибегает к незаконным ограничениям для обеспечения своих интересов, это пагубная практика, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций против России.
По его словам, в данном случае какие-то гипотетические рассуждения вряд ли возможны.
«Вы знаете, что, к сожалению, особенно Соединенные Штаты Америки, ряд других стран используют вот эти незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран очень часто. И прибегают к этой практике в последнее время все чаще и чаще, причем в первую очередь для обеспечения своих собственных интересов в международных торговых и экономических делах», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, насколько серьезно может угрожать российской экономике возможность введения новых санкций в связи с поддержкой правительства Венесуэлы.
Он подчеркнул, что РФ категорически против подобной практики. «Мы считаем эту практику пагубной. Мы считаем, что от этой практики страдают многие страны, считаем ее противоречащей международному праву. А все остальное – нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай», – сообщил Песков.
Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что РФ «скоро узнает», что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не остается безнаказанной.
Перед этим в администрации США предупредили о возможности введения санкций против Роснефти из-за продолжения сотрудничества с властями Венесуэлы. В ноябре прошлого года американские СМИ сообщали о «тайных поставках» нефти из Венесуэлы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал угрозы введения санкций со стороны США против Роснефти из-за продолжения сотрудничества с Венесуэлой.
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