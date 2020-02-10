Каменских в купальнике станцевала на пляже

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram видео, в котором показала, как в белом раздельном купальнике танцует на пляже, а также как в спортивной одежде падает снег.
«Лето против зимы», – написала она.
Первая часть видео была снята в Мексике, вторая – в Украине.
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Summer * vs winter * #nk #tiktok #summer #winter #mexico #ukraine
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.
В конце 2017 года дуэт «Потап и Настя», участниками которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция «Не пара».
С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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