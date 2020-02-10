«Нафтогаз» завершает подготовку документов в арбитраж против России из-за потери активов в Крыму

НАК «Нафтогаз України» готовится подавать в европейский арбитражный суд новый пакет документов в рамках процесса против России за потерю активов в аннексированном Крыму. Об этом 10 февраля в Facebook заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представлению документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму. Этот арбитражный процесс длится уже несколько лет», – написал Витренко.

Он уточнил, что в арбитраже по крымским активам «Нафтогазу» противостоит Россия, а не «Газпром».

«Поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с «Газпромом», которое «Нафтогаз» заключил в декабре», – отметил Витренко.

Про судові процеси проти Російської Федерації та проти ГазпромуОскільки зберігається невизначеність із… Posted by Yuriy Vitrenko on Pühapäev, 9. veebruar 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

20 сентября 2017 года НАК «Нафтогаз України» и шесть ее дочерних компаний, среди которых «Чорноморнафтогаз», подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым. В компании оценили убытки в связи с захватом Россией активов в Крыму в $5 млрд.

1 марта 2019 года арбитраж в Гааге подтвердил вину России в потере НАК «Нафтогаз України» своих активов в Крыму. Витренко заявлял, что следующий шаг – решение арбитража о компенсации за потерю этих активов. Сумма, которую требует «Нафтогаз», составляет около $8 млрд с процентами.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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