Глава Мюнхенской конференции сравнил США со «слоном в посудной лавке»

Глава Мюнхенской конференции сравнил США со «слоном в посудной лавке»

10.02.2020, 13:12, Новости дня

Намерение Вашингтона остановить «Северный поток – 2» экономически бессмысленно и с политической точки зрения напоминает поведение слона в посудной лавке, сообщил председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

«Мое мнение очень простое. Независимо от вопроса, является ли проект «Северный поток – 2» хорошим или не очень хорошим, или вредным для вопроса наименьшей зависимости Западной Европы от кого бы то ни было, особенно от России, независимо от этого я счел бы неверным шагом, если проект, в который уже инвестированы миллиарды, который рожден более десятилетия назад, сейчас был бы остановлен», – сказал Ишингер, передает РИА «Новости».

По его словам, закрытие «Северного проекта – 2» «было бы бессмысленным не только с экономической точки зрения, но и с политической точки зрения это поведение слона в посудной лавке».

Мюнхенская конференция по безопасности состоится в баварской столице с 14 по 16 февраля.

Тем временем Москва пообещала завершить «Северный поток – 2» даже в условиях санкций.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что Конгресс США в феврале или марте может принять новый пакет санкций против «Северного потока – 2», которые будут направлены против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу. В Бундестаге призвали Европу выступить против санкций США.



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