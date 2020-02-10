Штангист Алексей Ловчев может пропустить чемпионат Европы

Тяжеловес Алексей Ловчев, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, не сможет принять участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Спортсмен получил травму на Кубке РФ в Санкт-Петербурге.
Главный тренер сборной РФ Олег Писаревский сообщил, что Ловчев может пропустить чемпионат Европы, который пройдет в Москве с 2 по 12 апреля. "Ловчев заслужил право выступить на чемпионате Европы. Но все зависит от того, насколько серьезна его травма локтя, полученная при втором подходе. В течение недели спортсмен должен пройти медицинское обследование. Я знаю, что Ловчев пребывает в хорошей форме, поэтому я уже включил его в состав на сбор в Сочи, который начнется совсем скоро", приводит слова Писаревского ТАСС.
В расширенный состав мужской сборной для участия в чемпионате Европы включены 14 спортсменов: Олег Мусохранов (весовая категория до 55 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц и Вячеслав Яркин (оба — до 81 кг), Артем Окулов (до 85 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Георгий Купцов и Хетаг Хугаев (оба — до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев и Федор Петров (все — до 109 кг), Антоний Савчук и Алексей Ловчев (оба — свыше 109 кг). В окончательную заявку войдут десять тяжелоатлетов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Срна: Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк / 2 декабря
- Дело о расстреле Небесной сотни. Суд отпустил экс-беркутовца Маринченко под домашний арест / 20 декабря
- Решение уволить Медведева принял лично Путин – СМИ / 15 января
- Британия ответила самолетом-разведчиком на «российский авантюризм» / 5 февраля
- Трамп об импичменте: Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас / 24 декабря
- ДТП в Санкт-Петербурге: один человек погиб, пятеро пострадали / 2 февраля
- Художник в Казахстане пришел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева» / 6 декабря
- Автоновости: Кроссовер Skoda Kamiq опередил модель Hyundai Creta / 23 января