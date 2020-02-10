Штангист Алексей Ловчев может пропустить чемпионат Европы

Тяжеловес Алексей Ловчев, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, не сможет принять участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Спортсмен получил травму на Кубке РФ в Санкт-Петербурге.

Главный тренер сборной РФ Олег Писаревский сообщил, что Ловчев может пропустить чемпионат Европы, который пройдет в Москве с 2 по 12 апреля. "Ловчев заслужил право выступить на чемпионате Европы. Но все зависит от того, насколько серьезна его травма локтя, полученная при втором подходе. В течение недели спортсмен должен пройти медицинское обследование. Я знаю, что Ловчев пребывает в хорошей форме, поэтому я уже включил его в состав на сбор в Сочи, который начнется совсем скоро", приводит слова Писаревского ТАСС.

В расширенный состав мужской сборной для участия в чемпионате Европы включены 14 спортсменов: Олег Мусохранов (весовая категория до 55 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц и Вячеслав Яркин (оба — до 81 кг), Артем Окулов (до 85 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Георгий Купцов и Хетаг Хугаев (оба — до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев и Федор Петров (все — до 109 кг), Антоний Савчук и Алексей Ловчев (оба — свыше 109 кг). В окончательную заявку войдут десять тяжелоатлетов.

Источник: Вести

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