«Нафтогаз» готовит новые иски против России и «Газпрома»

НАК "Нафтогаз Украины" готовит новые иски против "Газпрома" и России, сообщил исполнительный директор украинский компании Юрий Витренко.
Готовится как минимум два иска — из-за активов "Нафтогаза" в Крыму и переуступке долга RosUkrEnergo.
Витренко написал на своей странице в Facebook, что на этой неделе завершается "подготовка документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму".
Еще "Нафтогаз" намерен оспорить в Стокгольмском арбитражном суде переуступку долга RosUkrEnergo на 1,7 миллиарда долларов. RosUkrEnergo — компания-посредник — ранее поставляла газ на Украину из России. Среди ее совладельцев были украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ и "Газпром". Компания в 2004-2009 годах работала, но затем "Газпром" начал поставлять газ на Украину напрямую. Долг RosUkrEnergo был переуступлен "Нафтогазу" в обмен на газ. Сейчас Украина недовольна условиями сделки. Сделки RosUkrEnergo принесли "Нафтогазу" "значительные потери", отметил Витренко.
В конце декабря 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о мировой: был заключен новый контракт на транзит газа через Украину и все судебные споры между двумя компаниями были прекращены. Витренко заявил, что не означает, что сняты все претензии к "Газпрому".
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