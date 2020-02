ВОЗ направила экспертов в Китай для борьбы с новым коронавирусом

В Китай отправились эксперты Всемирной организации здравоохранения для борьбы с новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в Twitter 9 февраля сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Я только что был в аэропорту, провожая в Китай членов передовой группы для международной миссии экспертов по коронавирусу 2019-nCoV под руководством ВОЗ, возглавляемой доктором Брюсом Эйлвордом, ветераном прошлых чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения», – написал он.

Как пишет Reuters, договоренность об отправке миссии была достигнута после визита Гебрейесуса в Китай и переговоров с лидером страны Си Цзиньпином и китайскими министрами. На согласование состава миссии потребовалось две недели.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

На территории Украины случаев заражения не зафиксировано. Но 9 февраля стало известно, что на борту круизного лайнера Diamond Princess инфицирован член экипажа, гражданин Украины. Он будет находиться в японской клинике.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

