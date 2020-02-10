Названы регионы России с самым доступным и дорогим бензином

Названы регионы России с самым доступным и дорогим бензином

10.02.2020, 13:06, Новости дня

В среднем в нашей стране на свою месячную зарплату водитель может купить 963 литра «девяносто второго». Но этот показатель оказался хуже сразу в 68 регионах, а самым доступным топливом обеспечены в основном жители столиц и, как ни странно, Крайнего Севера.

Лидером рейтинга доступности бензина стал Ямало-Ненецкий округ: к такому выводу пришли аналитики «РИА Новости», опубликовавшие результаты своего исследования. На Ямале на среднюю зарплату по региону можно с учетом местных цен на топливо приобрести 2 091 литр АИ-92. Второе место заняла Москва (1886 л), третье — Ненецкий автономный округ (1 640 литров).

Любопытно, что абсолютные цены на бензин на Севере — одни из самых высоких. Скажем, на Чукотке за литр «девяносто второго» приходится платить 56 рублей, в Якутии — 54,25 рубля, в Магадане — 50,08 рублей, а на Камчатке — 48,32 рубля. И во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина. Самым дешевым в январе 2020 года бензин оказался в Челябинской области — 39,97 рубля за литр, и еще в четырех регионах цена топлива не превышала 41 рубль — это Томская, Курганская, Ярославская и Кемеровская области.

Аутсайдером рейтинга доступности оказались регионы Северного Кавказа, где и цены на топливо выше среднероссийских, и зарплаты не слишком высокие. В Кабардино-Балкарии можно купить 554 литра бензина АИ-92, в Дагестане — 531 литр, в Карачаево-Черкесии — 525 литров. В замыкающую рейтинг десятку регионов с самой низкой доступностью бензина также входят Ивановская область (562 литра), Калмыкия (570), Северная Осетия — Алания (572), Ингушетия (573), Саратовская область (575), Адыгея (575) и Чечня (578).

В исследовании также отмечается, что за 2019 год в среднем в РФ цены на топливо выросли всего на 1,3%, причем в 13 регионах они даже снизились. Аналитики агентства заявили, что основная заслуга в этом принадлежит введенному в прошлом году демпфирующему механизму, и если он продолжит действовать в 2020-м, бензин не будет дорожать быстрее уровня инфляции.

Текст:
АвтоВести

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика