Оргкомитет театрального фестиваля «Толстой» открыл прием заявок

Оргкомитет театрального фестиваля "Толстой" объявил о начале приема заявок на участие. Местом проведения мероприятия уже в пятый раз станет музей-усадьба "Ясная Поляна", сообщает ГТРК "Тула".

Международный фестиваль состоится в начале июля. Как стало известно, на театральный праздник приглашаются коллективы с постановками по произведениям самого Льва Николаевича и биографическим материалам. Преимуществом будут пользоваться премьерные спектакли или созданные за последние три года.

Обязательным условием постановки является возможность представить свою работу на открытой площадке. При чем жанровых ограничений для спектаклей не предусмотрено. Также выступить можно на любом языке. Заявки принимаются по электронной почте [email protected] не позднее 21 февраля.

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ГТРК "Тула"

Источник: Вести

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