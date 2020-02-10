Украина не планирует в ближайшее время назначение посла в РФ – МИД

Министерство иностранных дел Украины не планирует назначать посла в РФ в ближайшее время. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Українських новин».
Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Российской газете», что Россия готова обменяться с Украиной послами, если в Киеве примут такое решение.
«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется», – заявили в украинском МИД.
Там подчеркнули, что не вносили на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры возможного посла в РФ.
23 февраля 2014 года во время Революции достоинства Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций, временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Андрей Воробьев, который скончался в июне 2016 года. С ноября 2016 года обязанности временного поверенного выполняет Александр Лукашик. Зурабова уволили с должности 28 июля 2016 года.
Украина отозвала своего тогдашнего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский.
Тогдашняя замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в августе 2016 года заявила, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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