Мощный взрыв на подстанции в Подольске сняли на видео

Более 120 домов в подмосковном Подольске остались без горячей воды и отопления из-за взрыва на подстанции. Камера регистратора запечатлела момент ЧП.

Авария произошла около часа дня 9 февраля на подстанции в Северном микрорайоне. В городской администрации причиной инцидента назвали технологические нарушения на питающем центре ПАО "Московская объединенная электросетевая компания". В результате 27 котельных были остановлены, 125 домов и почти 24 тысячи жителей остались без горячей воды.

На кадрах видно огненное облако, поднявшееся в небо после взрыва, и черный дым.

Аварию устранили в течение полутора часов, но тепло в дома вернулось только ближе к вечеру воскресенья.

Источник: Вести

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