Песков назвал некорректными разговоры о возможной ревизии работы правительства Медведева

Песков назвал некорректными разговоры о возможной ревизии работы правительства Медведева

10.02.2020, 13:05, Новости дня

Работа правительства под руководством Дмитрия Медведева была позитивно оценена президентом Владимиром Путиным, говорить о ревизии деятельности кабмина некорректно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Абсолютно некорректный вопрос, не считаю возможным и целесообразным на него отвечать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать отмену приказа Минобрнауки о международном сотрудничестве примером своего рода «инвентаризации» и проверки решений, принятых при прежнем составе кабмина.

Песков напомнил, что «итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно». «Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Ранее в понедельник стало известно, что приказ Министерства науки и высшего образования о международном сотрудничестве, ужесточивший правила общения с иностранцами, отменен. 



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