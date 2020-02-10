Филип Киркоров посетил 92-ю церемонию «Оскар» и поделился своими впечатлениями

Филип Киркоров посетил 92-ю церемонию «Оскар» и поделился своими впечатлениями

10.02.2020, 13:04, Разное

Поп-король российской эстрады посетил 92-ю церемонию «Оскар». Филип Киркоров поделился своими впечатлениями от мероприятия, выложив видео на своей страничке в Instagram.
Российский поп-исполнитель, находясь в Лос-Анджелесе, побывал на церемонии вручения «Оскар». Он не смог скрыть своего восторга и поделился с поклонниками видеокадрами с торжества. Киркоров вместе с бизнесвумен Алисой Бартовой-Лобановой весело проводил время и наслаждался голливудской атмосферой. Артист также рассказал, что билеты на самое крутое мероприятие мира у него и его спутницы были именные. Его очень впечатлила красная дорожка, большое количество знаменитостей и сама церемония вручения главной награды мирового кинематографа.

Певец также поделился своими воспоминаниями о том, что год назад давал концерт на этой сцене для своих поклонников. Голливудских звезд порадовала своим пением российская джазовая певица Анна Батурлина. Исполнительница спела песню Into the Unknown, и была номинантом в категории «Лучшая композиция». После окончания церемонии, находясь еще под впечатлениями, поп-король отметил, что когда-нибудь и в РФ обязательно будет «Оскар».



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