В России после прохождения сертификации у Galaxy Note10 и iPhone 11 разблокируют важную функцию

В РФ у смартфонов Galaxy Note10 и iPhone 11 разблокируют функцию поддержки стандарта Wi-Fi 6. На сегодняшний день из-за отсутствия сертификации производители вынуждены ограничивать ее, но Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ уже подготавливает соответствующую документацию.

В сертификате будут указаны все требования к оборудованию, поддерживающему работу со стандартом Wi-Fi 6. Представители южнокорейской компании Samsung уже заявили, что на российском рынке соответствующая функция станет доступной после вступления законов в силу.

Ранее смартфон Galaxy Note10 и его продвинутая версия Note10+ стали первыми устройствами, которым была выдана сертификация Wi-Fi Alliance по стандарту Wi-Fi 6. Позднее аналогичные документы получили смартфоны линейки iPhone 11, а в будущем на рынке появится флагманский аппарат Xiaomi Mi 10 с функцией работы с Wi-Fi 6.

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