Зеленского назвали «ссыклом» на заседании киевского суда

Украинская националистка Маруся Зверобой, избрание меры пресечения для которой в понедельник рассматривает Печерский районный суд Киева, назвала президента Украины Владимира Зеленского «ссыклом».

«Я объективно считаю, что президент – ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?» – сказала Зверобой, слова которой приводит «Страна.ua».

По словам девушки, она предупреждала Зеленского, что ему не следует конфликтовать с военнослужащими. «Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими — оно меня не слушает», – сообщила она.

Напомним, София Федына в октябре со своей соратницей Марусей Зверобой записали видеоблог, в котором обсудили различный способы убийства Зеленского после того, как он на повышенных тонах пообщался с бывшими добровольцами в Золотом. После этого на девушек завели дело по поводу угроз жизни президента Украины.

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